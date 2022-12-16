Постоянный террор Украины сюрреалистичен, нужно увеличить поставки оружия для ВСУ — глава МИД Эстонии

16 декабря, 22:36
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Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал российский ракетный террор сюрреалистичным и призвал увеличить военную помощь для ВСУ.

«Постоянный террор, который приходится переживать и которому приходится противостоять украинцам, сюрреалистичен. Сегодня снова на Украину обрушились ракеты и бомбы», — написал он в Twitter.

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Он добавил, что украинских силам необходимо передавать больше оружия уже сейчас.

«Когда мы скажем достаточно? Мы должны увеличить поставки оружия и сделать это сейчас», подчеркнул он.

https://twitter.com/UrmasReinsalu/status/1603782984892833793?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1603782984892833793%7Ctwgr%5Ea87f147f263985e66a69165cb62f5ce6d6a804ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F16%2F7152652%2F
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В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Эстония Ракетные удары

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