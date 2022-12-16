Постоянный террор Украины сюрреалистичен, нужно увеличить поставки оружия для ВСУ — глава МИД Эстонии
Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал российский ракетный террор сюрреалистичным и призвал увеличить военную помощь для ВСУ.
«Постоянный террор, который приходится переживать и которому приходится противостоять украинцам, сюрреалистичен. Сегодня снова на Украину обрушились ракеты и бомбы», — написал он в Twitter.
Он добавил, что украинских силам необходимо передавать больше оружия уже сейчас.
«Когда мы скажем достаточно? Мы должны увеличить поставки оружия и сделать это сейчас», подчеркнул он.
В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены.