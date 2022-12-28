МИД Эстонии поддерживает исключение России из Совбеза ООН

28 декабря, 18:16
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал исключение России из Совбеза ООН.

О том, что Россия больше не должна быть членом Совета безопасности он написал в Twitter.

«Считаю нелегитимным членство России как государства-агрессора в Совете Безопасности ООН. Россия не должна быть членом СБ ООН», — подчеркнул Рейнсалу.

Видео дня

https://twitter.com/urmasreinsalu/status/1608112125905612800?s=24
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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Совбез ООН Эстония

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