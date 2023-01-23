Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией 23 января, 17:32 Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в понедельник, 23 января, что его страна понизит уровень своих дипломатических отношений с Россией из-за российской войны против Украины.

В Twitter он отметил, что это решение принято в знак солидарности с Эстонией.

«Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», написал он.

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Ранее Москва понизила уровень своих дипломатических отношений с Эстонией и выслала эстонского посла из-за обвинений в «русофобии». В ответ на это решение МИД Эстонии сообщил о высылке российского посла.

Накануне министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян.