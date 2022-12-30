Великобритания и Эстония передали Украине технику для разминирования 30 декабря, 19:12 Разминирование территорий в Украине (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Великобритания передала Украине тысячу металлоискателей VALLON и сотню комплектов для разминирования. Эстония направила в нашу страну оборудование для разминирования на 337 тысяч евро.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, металлоискатели будут помогать украинским военным проходить минные поля и расчищать дороги и пути прохода пехоты и техники. Эти металлоискатели помогут разминировать гражданскую инфраструктуру и безопасно и эффективно обезвреживать взрывоопасные предметы.

Видео дня

«Применение Россией наземных мин и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре подчеркивает жестокость шокирующего путинского вторжения. Этот последний пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно очистить поверхность и здания в то время, когда она возвращает свою законную территорию», — подчеркнул министр обороны Британии Бен Уоллес.

Издание ERR сообщает, что Эстония передала в Украину три мини-экскаватора с прицепами, четыре машины дистанционного разминирования и один детектор химических веществ. Технику профинансировало Министерство иностранных дел Эстонии.

Также Украину посетили эстонские эксперты, которые научили украинцев пользоваться этой техникой.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

В МВД уточнили, что в Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории.

Украинские саперы ведут работы по разминированию ежедневно.

