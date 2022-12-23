Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины: что в него вошло
Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи (Фото:Michael McBride/flickr.com)
Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии.
«Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам о помощи, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Союза обороны Эстонии с их партнерами в Украине», — сказал Певкур.
В новый пакет помощи от Эстонии войдут индивидуальная экипировка, в частности, бронежилеты, баллистические защитные пластины для бронежилетов, верхняя форма (в том числе зимняя) и другие предметы одежды и аксессуары.
Кроме того, в качестве помощи в Украину отправят дроны, наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое.
16 декабря глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что украинских силам необходимо передавать больше оружия уже сейчас.