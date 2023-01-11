Кулеба обсудил с эстонским коллегой военные потребности Украины
Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в среду, 11 января, обсудил с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу военные потребности украинских сил.
«Провел разговор с Урмасом Рейнсалу. Обсудили военные нужды Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хорошие новости», — написал он в Twitter.
Кулеба также поблагодарил Эстонию за инициативу механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира.
«Россия должна заплатить», — отметил украинский министр.
Ранее сообщалось, что Эстония планирует в январе представить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, для их передачи Украине.