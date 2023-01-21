Главы МИД стран Балтии призвали Германию как можно быстрее передать Украине танки Леопард — совместное заявление 21 января, 14:20 Страны Балтии призвали Германию как можно быстрее передать Украине танки Леопард (Фото:REUTERS / Radovan Stoklasa)

Министры иностранных дел стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — призвали Германию безотлагательно передать Украине танки собственного производства.

Общее заявление опубликовал глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс в Twitter от имени всех трех стран.



"Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", - написал Ринкевичс.



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В заявлении отмечается, что «это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и как можно быстрее восстановить мир в Европе».

"Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом вопросе", - подчеркнули министры.



В последние недели некоторые страны-партнеры выразили готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые издания писали, в частности, что Берлин не хочет принимать это решение без США.

В частности, источники Süddeutsche Zeitung сообщали, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. В свою очередь министр обороны ФРГ заявил, что это условие не обязательно.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.