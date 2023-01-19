Вооружение на 113 млн евро. Эстония предоставит рекордный пакет военной помощи для Украины

19 января, 12:01
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Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori / Flickr)

Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori / Flickr)

Правительство Эстонии в четверг, 19 января, приняло решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 113 миллионов евро. Это самый большой пакет вооружения от государства.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Пакет будет включать в себя гаубицы, боеприпасы, средства обеспечения артиллерии и гранатометы.

Таким образом, Таллин увеличил военную помощь Украине до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.

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«Из своей мучительной истории эстонцы знают, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает маленькие. Если Украина рухнет, свобода в других частях света тоже будет под угрозой. Помогая Украине защитить ее независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, включая Эстонию», — заявила премьер-министр Кая Каллас.

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Как сообщает ERR, в пакет помощи войдут десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Каю Каллас за объявленную помощь.

«Эстония на деле продемонстрировала искреннюю поддержку Украины в борьбе с агрессором. Мы это ценим. Это инвестиция в нашу общую победу!» — написал Зеленский в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1616009164240875521

11 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу военные нужды ВСУ. Тогда Кулеба отметил, что ждет хорошие новости.

https://www.youtube.com/embed/2YDV47qrFCg
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооружение Военная помощь Эстония Владимир Зеленский Кая Каллас Война России против Украины

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