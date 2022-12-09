«HIMARSы достанут до Санкт-Петербурга». Как Эстония усиливает свою обороноспособность на фоне угрозы нападения России 9 декабря, 20:41 Эксклюзив НВ Рождественская ярмарка в Таллинне, Эстония, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эстония готовится к обороне, поскольку считает, что Россия способна расширить свою агрессию за пределами Украины, рассказал в эфире Радио НВ руководитель общественной организации Открытая Республика Евгений Криштафович.

«Это даже не сегодня и даже не после 24 февраля мы пришли к этому выводу. Мы постоянно в концепции государственной обороны исходили из того, что Россия может на нас напасть. И уровень угрозы достаточно высокий. То, что Россия собирается на кого-нибудь напасть с тем, чтобы нынешнюю картину мира каким-то образом „исправить“ и соотношение сил в Европе изменить, было всем достаточно очевидно. И что Эстония, что Литва, что Латвия — все понимали, что такая возможность есть», — отметил Криштафович.

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Он продолжил, что в случае прямого боестолкновения НАТО с Россией именно страны Балтии окажутся на первой линии обороны.

«У нас здесь много уязвимых мест, почему Россия бы особенно хотела напасть именно на нас. Эстония имеет самое большое количество украинских беженцев на душу населения. <...> Это дополнительная причина, по которой они нас ненавидят, но не единственная».

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Поэтому, по словам эксперта, Эстония вынуждена тратить очень много средств на вооружения:

«Для того, чтобы у них даже мысли не было нападать, HIMARSы в Эстонии тоже появились. Они находятся в городе Тапа. Радиус поражения HIMARS — 500 км. А Санкт-Петербург находится от Тапа в 300 км. Поэтому это такое предупреждение», — добавил Криштафович.