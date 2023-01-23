Следующие месяцы будут критическими. Действия России указывают на подготовку к крупному наступлению — Минобороны Эстонии 23 января, 15:09 Ханно Певкур (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что западная помощь Украине сейчас исключительно важна, потому что последние шаги РФ указывают на ее подготовку к крупному наступлению в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает ERR.

«Почему ожидания [предоставления Украине танков] стали настолько большими — все понимают, что следующие пара месяцев будут очень критическими», — сказал Певкур.

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По его словам, ситуация в Украине сложная, Россия сосредотачивает новые силы, подвезено очень много живой силы.

«И если подумать о назначении [главы российского Генштаба Валерия] Герасимова (главнокомандующим российских сил в Украине — ред.) вместо [генерала Сергея] Суровикина, то это объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск», — сказал он.

Министр считает, что эти шаги указывают на то, что Россия готовится к крупному наступлению.



По его словам, Россия прибегает к тактике истощения, чтобы снизить возможности украинской ПВО.

Комментируя поставку Украине основных танков Leopard, Певкур заявил, что Германия может в дальнейшем разрешить поставки своих танков.

«Новому министру обороны [Германии] было мало что сказать, потому что у них нет договоренности в коалиции. Они будут его искать», — сказал Певкур.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

6 декабря пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вокруг столицы создано несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км, а граница с Беларусью представляет собой «сплошные завалы и минные поля».