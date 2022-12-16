РФ ударила по критической инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях 16 декабря, 09:06 Предварительно, РФ выпустила по Украине около 60 ракет (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты совершили новую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в регионе зафиксировано три прилета.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Кроме того, прилеты зафиксированы и в Кривом Роге.

В Киевской и Полтавской областях работает противовоздушная оборона.

По словам главы Николаевской ОВА, ВС РФ выпустили по Украине около 60 ракет.