РФ ударила по критической инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях
Предварительно, РФ выпустила по Украине около 60 ракет (Фото:ГСЧС)
В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты совершили новую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в регионе зафиксировано три прилета.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он у себя в Telegram-канале.
Кроме того, прилеты зафиксированы и в Кривом Роге.
В Киевской и Полтавской областях работает противовоздушная оборона.
По словам главы Николаевской ОВА, ВС РФ выпустили по Украине около 60 ракет.