РФ ударила по критической инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях

16 декабря, 09:06
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Предварительно, РФ выпустила по Украине около 60 ракет (Фото:ГСЧС)

Предварительно, РФ выпустила по Украине около 60 ракет (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты совершили новую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в регионе зафиксировано три прилета.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Кроме того, прилеты зафиксированы и в Кривом Роге.

В Киевской и Полтавской областях работает противовоздушная оборона.

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По словам главы Николаевской ОВА, ВС РФ выпустили по Украине около 60 ракет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Ракетные удары Олег Синегубов Война России против Украины

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