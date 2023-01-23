Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы и другое вооружение

23 января, 09:37
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Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 113 млн евро (Фото:mil.in.ua)

Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 113 млн евро (Фото:mil.in.ua)

Правительство Эстонии решило передать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», — заявил посол Эстонии Каймо Кууск.

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Речь идет о десятках орудий калибра 155-мм FH-70 и 122-мм D-30.

Кроме них, в крупнейший пакет военной помощи от Эстонии на 113 млн евро, что составляет более 1% ВВП страны, входят также тысячи артснарядов к гаубицам, сотни противотанковых гранатометов М2 Карл-Густаф с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений.

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«Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим ВСУ. Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины», — отметили в Генштабе.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Артиллерия Эстония Гаубицы Война России против Украины

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