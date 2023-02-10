Глава представительства ЕС назвал новый массированный ракетный удар РФ по Украине реакцией на успешную поездку Зеленского в Европу 10 февраля, 12:43 Маасикас связал новый массированный ракетный удар РФ по Украине с успешной поездкой Зеленского в Европу (Фото:ОП)

Массированная ракетная атака РФ на Украину в пятницу, 10 февраля, может быть реакцией оккупантов на успешную поездку президента Владимира Зеленского в Европу, заявил глава представительства ЕС в Киеве Матти Маасикас.

«Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Как будто реакция на очень успешные визиты президента Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи», — написал он в своем Twitter.

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Маасикас добавил, что шансов сломить решимость украинцев нет, как и после прошлых ракетных ударов.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Также есть попадания ракет в Харькове, Запорожье и Хмельницком.

Над Киевом сбили десять ракет, обломки одной из них упали в Голосеевском районе.

8 февраля Зеленский посетил Великобританию с необъявленным визитом. По итогам его поездки Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий.

Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Британии», включающем дальнобойное оружие.

Затем Зеленский отправился во Францию, где в Париже встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. 9 февраля президент Украины выступил перед Европарламентом в Брюсселе и на саммите ЕС.