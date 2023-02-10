Повторная атака РФ на Запорожье: в городе зафиксировали два «прилета» 10 февраля, 11:14 Последствия ночного удара войск РФ по Запорожью (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Во время утренней массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 10 февраля, войска РФ снова ударили по Запорожью.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram.

По его словам, было зафиксировано два «прилета».

«Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах», — отметил Куртев.

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Другие подробности о не сообщил.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

По Запорожью за час выпустили 17 ракет, были повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Также подтверждаются попадания ракет в Харькове и Хмельницком.



Масштабная воздушная тревога продолжается, работает ПВО.

