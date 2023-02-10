Во Львовской области возле остановки упала российская ракета, но не взорвалась: движение транспорта перекрыто 10 февраля, 12:24 Ликвидацией ракеты займутся экстренные службы (иллюстративное фото) (Фото:Murad Sezer/Reuters)

В Золочевском районе Львовской области ракета российских оккупантов упала возле автобусной остановки, но не разорвалась. Это произошло во время массированной атаки войск РФ на Украину утром в пятницу, 10 февраля.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram, это произошло недалеко от села Кизлов. Экстренные службы уже работают над ее обезвреживанием.

По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

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На данном участке перекрыто движение для транспортных средств.

Патрульные направляют машины, которые едут в направлении из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении украинской столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь — Львов — Рава-Русская.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Также есть попадания ракет в Харькове и Хмельницком. Над Киевом сбили десять ракет.



