Зеленский сегодня посетит Британию. Лондон начинает готовить украинских пилотов и может объявить о поставках дальнобойного оружия — онлайн 8 февраля, 11:04 В Лондоне Зеленский встретится с Риши Сунаком (архивное фото их встречи в Киеве 19 ноября) (Фото:Офис президента Украины)

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию. За год российского вторжения это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Соединенное Королевство за это время.

Сегодняшний визит Зеленского в Великобританию официально подтвердил офис британского премьера Риши Сунака. Как ожидается, Зеленский встретится с Сунаком, выступит в парламенте Британии, а также будет наблюдать за учениями украинских военных, которые проходят подготовку в Соединенном Королевстве

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«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между двумя странами», — подчеркнул Риши Сунак, комментируя ожидаемый визит Зеленского. Он напомнил, что Британия с 2014 года помогает готовить украинских военных, что позволяет им защищать свою страну, свой суверенитет и воевать за свою территорию.

Отдельно Сунак подчеркнул, что сегодня Лондон объявит о расширении такой подготовки военнослужащих ВСУ «от солдат до морской пехоты и пилотов истребителей». По словам британского премьера, это гарантирует, «что у Украины будет армия, способная защищать ее интересы в будущем».

По данным Даунинг-стрит, за последние шесть месяцев Британия подготовила 10 тысяч украинских военных, а в этом году планирует подготовить еще 20 тысяч.



Риши Сунак посетил Киев 19 ноября 2022 года, спустя месяц после своего избрания премьер-министром Великобритании.



NV следит за главными деталями и всеми подробностями вокруг визита Зеленского в Британию 8 февраля.

11:22 Лондон объявит о новых санкциях против России

Как говорится в сообщении офиса британского премьера, новые британские санкции будут направлены «против тех, кто помог Владимиру Путину создать его личное состояние, а также против компаний, которые наживаются на кремлевской „военной машине“».

10:58 Великобритания намерена объявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия

На Даунинг-стрит заявили, что Риши Сунак предложит Украине средства поражения большей дальности, чтобы «нарушить способность России постоянно поражать гражданскую и критическую национальную инфраструктуру Украины».



10:50 Британия будет стоять бок о бок с Украиной много лет — Сунак

Комментируя визит Зеленского, британский премьер Риши Сунак заявил, что его приезд и расширение программы подготовки украинских военных в Британии «подчеркивает наше обязательство не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной на протяжении многих лет».