Самая большая атака с 24 февраля. Россияне нанесли по Запорожью 17 ударов за час

10 февраля, 06:38
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Фото предыдущей атаки на Запорожье (Фото:t.me/kurtievofficial)

Фото предыдущей атаки на Запорожье (Фото:t.me/kurtievofficial)

Российские войска ночью, 10 февраля, за час нанесли 17 ударов по Запорожью. Оккупанты преимущественно били по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

(Оккупанты — ред.) устроили Запорожье массированную атаку. Через час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.

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По словам секретаря горсовета, российские военные избивали по объектам энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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