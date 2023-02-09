Сильный оборонный пакет. Зеленский сообщил о согласовании дальнобойного оружия от Британии 9 февраля, 01:44 Сунак и Зеленский (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Об этом идет речь на сайте президента.



«Имеем сильный оборонительный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал Украины и Великобритании, что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе», — сообщил Зеленский.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что этот визит в Соединенное Королевство стал «чрезвычайно результативным».

« Я благодарю премьер-министра Сунака за понимание наших потребностей, за очень меткие советы и за решения, которые помогут украинским воинам стать еще крепче. Благодарю Его Величество Короля за сегодняшнюю встречу, за наш разговор. Благодарю всех членов парламента Великобритании, которые во время моего обращения совершенно четко дали понять, что Британия никогда не предаст свой смелый дух. И я благодарю каждого и каждого в Соединенном Королевстве, кто сегодня был на улицах Лондона — мы все это видели — с украинскими флагами и кто уделил внимание нашему визиту», — отметил Зеленский.

Как акцентировал резидент, "сейчас хорошо видно, что Украина и Великобритания становятся настоящими союзниками".

«Мы подписали с господином премьер-министром Декларацию единства – документ, фиксирующий принципы нашего взаимодействия и взаимоподдержки. Союзнического взаимодействия и взаимоподдержки. Это новый уровень отношений», – рассказал глава государства.

Также, по его словам, стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств. Кроме того, было обсуждено взаимодействие на международных площадках.