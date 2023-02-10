Ночной удар РФ по Харькову: оккупанты применили ракеты С-300, некоторые районы города остаются без электроэнергии 10 февраля, 09:34 Спасатели ликвидируют последствия атак российских оккупантов 5 февраля (Фото:Stringer/Reuters)

В ночь на пятницу, 10 февраля, войска РФ нанесли удары по Харькову и Харьковской области ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты.

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На месте попаданий возникли пожары, их удалось потушить спасателям.

В результате вражеских атак некоторые районы Харькова остаются без электроэнергии. Специалисты работают над ликвидацией последствий попаданий.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины.

В Харькове раздалось около десяти взрывов, там также есть попадание в объект критической инфраструктуры. Могут быть перебои со светом, водой и теплом.

По Днепропетровской области оккупанты запустили партию дронов Shahed, все они были сбиты силами ПВО. После этого регион атаковали ракетами, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

По Запорожью враг нанес 17 ударов за час, это самая массированная атака с 24 февраля 2022 года.

В Хмельницкой области в результате атаки дрона-камикадзе попадание в объект критической инфраструктуры.