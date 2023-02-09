На основе формулы мира Зеленского. Макрон предложил провести мирную конференцию для прекращения войны в Украине 9 февраля, 02:53 Зеленский и Макрон (Фото:Макрон предложил провести мирную конференцию)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования войны России против Украины нужно провести мирную конференцию. По его мнению, прочным фундаментом для нее может стать формула мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции перед трехсторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем вечером 8 февраля в Париже, пишет bfmtv.



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«Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию видеть Европу сплоченной, единой и солидарной. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех», — сказал Эммануэль Макрон.

Макрон добавил, что «прочным фундаментом пути к мирной конференции» должен стать мирный план Владимира Зеленского из десяти пунктов. Он дополнил, что Франция продолжит оказывать всю необходимую поддержку Украине.

«Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть», — сказал Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заверил Владимира Зеленского в том, что ФРГ продолжит помогать Украине. Он напомнил, что недавно Германия объявила о поставках вооружения ВСУ, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2.