Польша перебросила часть войск к восточным границам на фоне прибытия вагнеровцев в Беларусь 20 июля, 15:58 Польша не исключает российских провокаций из-за переброски вагнеровцев в Беларусь (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

Польша перебросила часть своих войск на восток страны на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Польское радио.

По его словам, Варшава не исключает провокаций РФ, они ожидаемы, поэтому необходимо укреплять восточную границу Польши.

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«Мы ожидаем российских провокаций, поэтому польские службы работают постоянно. Мы должны осознавать, что, например, привлечение в Беларусь нескольких тысяч „вагнеровцев“ также представляет угрозу для нашей страны», — пояснил Блащак.

Польский министр обороны добавил, что именно с этим связано решение о передислокации военных из западной части страны в восточную. Они размещены в гарнизонах в Белой Подляской и Кольно.

«Задача военнослужащих в этих местах — сдерживать агрессора», — резюмировал он.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

20 июля военные Беларуси начали совместные учения с вагнеровцами.