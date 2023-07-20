Наемники ЧВК Вагнера продолжают прибывать в Беларусь: в ГПСУ оценили угрозу для Украины 20 июля, 12:17 Наемники ЧВК Вагнера проводят совместные учения с военными Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Наемники ЧВК Вагнера продолжают прибывать в Беларуси в лагерь под Осиповичами, на данный момент их количество не угрожает Украине.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территории Беларуси, но, собственно, они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество сейчас не несет угрозы в Украине. И мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси», — пояснил он.

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Демченко подчеркнул, что пока рядом с украинской границей пограничники не фиксируют перемещение ни военной техники, ни личного состава подразделений российской армии или подразделений армии Беларуси.

«Конечно, наше внимание и внимание Украины, а также Сил обороны приковано к ситуации с перемещением российских наемников на территорию Беларуси», — резюмировал он.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.