В Беларуси произошла стычка между боевиками ЧВК Вагнера и пограничниками — ЦНС 20 июля, 13:30 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

В Гомельской области Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и боевиками ЧВК Вагнера, которых депортировали из России в Беларусь.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения боевиков, которые уже 19 июля провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлык, что вблизи границы с Украиной.

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В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и белорусскими пограничниками, последние «отошли» и «не препятствовали» работе боевиков.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

