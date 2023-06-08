«Это не природное бедствие, это Путин». Зеленский эмоционально обратился к экологическому сообществу после подрыва Россией Каховской ГЭС 8 июня, 22:34 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 8 июня, обратился к представителям мирового экологического сообщества после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Глава государства подчеркнул, что рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС — «не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, это бедствие — Путин, то, что он делает, то, что он лично приказывает делать».



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Зеленский рассказал, что российские оккупанты продолжают обстреливать именно ту территорию, где продолжается эвакуация с подтопленных территорий, есть раненые.

«Люди, спасающие и спасающиеся от российского экоцида, вынуждены спасаться еще и от российского огня… На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не проводится эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем», — сказал он.

Президент отметил, что в результате российского теракта разрушена жизнь более чем в 30 населенных пунктах, затоплены хранилища топлива, склады с химикатами, удобрениями и могильники животных, в воду попали канализационные стоки, тысячи экосистем уничтожены или оказались на границе вымирания.

«Более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее 20 тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ», — заявил Зеленский.

Инфографика: NV

Он подчеркнул, что жители оккупированных территорий не получают помощь от международных организаций, «и чем дольше это продолжается, тем больше, к сожалению, там будет жертв». Президент попросил давить на международные организации и помочь сделать так, чтобы все последствия катастрофы были ликвидированы — «вместе с экозащитным сообществом мира, policy makers, лидерами и государствами, международными организациями».

По словам Зеленского, Украина уже создает экспертную группу, которая будет отвечать за консолидацию мира для привлечения России к ответственности за экоцид и то, «чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией».

«Пожалуйста, распространяйте правду об этом российском экоциде. Пожалуйста, призывайте лидеров, государства и международные организации действовать. Неслучайно в предложенной нами формуле мира один из ключевых пунктов — это противодействие экоциду. Пожалуйста, давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше просто не было. Присоединяйтесь к нашему сообществу, о котором я сказал, к нашей платформе, к нашим специалистам», — добавил президент.

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