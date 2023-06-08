Когда сойдет вода в Херсонской области? Потоп быстро не закончится, — прогноз гендиректора Укргидроэнерго 8 июня, 18:02 NV Премиум Из подтопленных территорий эвакуировали уже 2154 человека (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Лишь в середине июня Днепр отступит из затопленных населенных пунктов юга страны.

Еще примерно две недели на Херсонщине будет продолжаться потоп, вызванный подрывом россиянами Каховской ГЭС. Об этом в интервью NV рассказал Игорь Сирота, гендиректор Укргидроэнерго, государственного оператора отечественных гидроэлектростанций.

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Предварительно специалисты компании предполагали, что на это уйдет 10 дней, но сейчас более вероятным представляется срок в 14 суток, отметил Сирота. Только после этого люди смогут вернуться в затопленные сейчас населенные пункты. «…Может и быстрее… Учитывая, что это лето, и почва сухая. Ну и если еще где-то размоет под дамбой, и будет больший толчок воды, то будет быстрее все происходить», — пояснил он.

«Мы понимаем, что россияне не собираются ничего делать, они не будут ничего перекрывать, чтобы вода не срабатывалась (спускалась), — им это не нужно. Они отошли на дальние позиции, будут там делать свои окопы и готовиться к контрнаступлению», — добавил гендиректор Укргидроэнерго.

Накануне вечером МВД сообщило, что повышение уровня воды — в частности в районе Херсона — все еще фиксируется, однако темпы его снизились. Специалисты надеются, что вскоре вода начнет постепенно спадать.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года, в результате полностью или частично затоплены города и села ниже по Днепру, — почти 30 населенных пунктов. Сейчас продолжается эвакуация местных жителей с правого берега Херсонской области. Зато на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается настоящая катастрофа — оккупанты игнорируют эвакуацию населения. Уже есть информация о погибших в Олешках.

В Укргидроэнерго сообщали, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.