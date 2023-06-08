Почему россияне виноваты при всех сценариях 8 июня, 13:38

Чтобы воспринять и согласиться с этими аргументами не нужно иметь секретных разведданных или докторской диссертации по теории вероятностей

Многие мировые СМИ 6 июня поставили под сомнение российскую ответственность за катастрофу на Каховской ГЭС. Мол, нет убедительных доказательств подрыва станции россиянами. Однако существует как минимум три причины почему вся полнота ответственности за это преступление (так же как и за многие другие, менее масштабные преступления) против Украины и природы в целом лежит на россиянах:

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1. Логическая — развязав незаконную и несправедливую войну против Украины, россияне несут ответственность за все беды, которые она породила. Первопричина всех российских преступлений в Украине — это преступление агрессии, осужденное большинством стран мира. Катастрофа на Каховской ГЭС — это очередной смертельный плод отравленного дерева, которое взращивает РФ при поддержке и молчаливом согласии тотального большинства их населения.

2. Юридическая — основные здания разрушенной гидроэлектростанции находились под контролем РФ, а российские военные и инженеры имели к ней доступ, в том числе и к внутренним помещениям дамбы. Поэтому, согласно международному праву, именно на оккупационных войсках лежит львиная доля ответственности за сохранение объектов критической инфраструктуры (так же как и вопросы безопасности гражданских, сохранения культурных ценностей, экологии и т. д. на оккупированных территориях). Поскольку они осуществляют эффективный контроль над административными и промышленными объектами ГЭС, то они должны были позаботиться о ее безопасности и защите от разрушения.

Если бы россияне не вели себя как варвары, а придерживались законов и обычаев войны

3. Этическая — если бы россияне не вели себя как оккупанты-варвары, а соблюдали законы и обычаи войны, а также заботились о гражданских и природе, то они передали бы все захваченные ими объекты, повреждение которых может привести к техногенной катастрофе, независимым международным организациям под контроль. А не размещали военную технику, солдат и боеприпасы со взрывчаткой на таких локациях. Это же касается Запорожской АЭС, химических и энергетических объектов украинского юга и востока. Очевидно, если бы РФ хотя бы попыталась вести себя цивилизованно, то объекты повышенной опасности можно было бы демилитаризовать и обеспечить за ними двусторонний мониторинг с участием международных посредников без дополнительного риска для людей и природы. Украине не выгодны жертвы среди своих граждан, разрушение собственной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства, поэтому мы были бы заинтересованы в том, чтобы война была как можно менее разрушительной для нас. Россия же, как мы видим из ее конкретных действий и бездействия, сознательно увеличивает вред от войны, приумножает страдания людей и даже не ищет способов минимизации зла от своей дикой агрессии.

Весь мир видит, что россияне, к сожалению, выбрали тактику «после них хоть потоп», поэтому независимо от того, они непосредственно взорвали дамбу Каховской ГЭС чтобы помешать украинскому контрнаступлению на юге, или просто варварским поведением довели ситуацию до катастрофы — вся ответственность за нее лежит на оккупантах.

Чтобы воспринять и согласиться с этими аргументами не нужно иметь секретных разведданных или докторской диссертации по теории вероятностей. Достаточно иметь элементарную способность мыслить и видеть причинно-следственные связи между событиями.

Текст публикуется с разрешения автора

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