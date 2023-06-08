Пройти по воде. Как одни люди спасают других людей и всех животных из затопленных районов Херсона — репортаж NV 8 июня, 23:08 NV Премиум После подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине приходится спасать людей и животных (Фото:Александр Медведев, НВ)

Ко всем напастям, принесенным войной в Херсон, добавилось еще и вызванное россиянами наводнение. NV увидел, что эта вода сделала с городом и его жителями.

Утром 7 июня самым высоким сооружением на херсонской площади Корабелов, которое более-менее уверенно выглядывало из-под воды, была центральная конструкция-цветник с сине-желтым флагом на верхушке. Все же окружающие одноэтажные здания и МАФы почти по крыши нырнули в разлившийся за привычные границы Днепр.

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«Херсон — город корабелов», — грустно напоминал о названии площади баннер-плакат, нависая своим нижним краем над поверхностью мутной воды.



Чуть дальше за площадью начинается «сухая» часть города. Туда еще не добрался потоп, вызванный россиянами, которые за сутки до того, утром 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС, нижнюю из каскада станций на Днепре, и тем выпустили из объятий водохранилища часть тех миллиардов кубометров воды, которую сдерживала плотина.



На этой границе воды возле площади находится одно из мест эвакуации херсонцев из затопленных районов города, расположенных в низинах, непосредственно граничащих с Днепром — Острова, а также Корабельного, Шуменского и части Днепровского.



Возле новообразованного залива дежурят два эвакуационных катера и автомобили. Последние уже заполнены животными, которых удалось спасти из опасной зоны.



Из затопленных районов Херсона волонтеры эвакуируют сотни четвероногих / Фото: Александр Медведев/NV

Пока один из катеров отправляется на очередную эвакуацию, над городом раздаются несколько глухих звуков взрывов, — последствия бесконечных обстрелов многострадального города россиянами.



— Вот с*ки, — коротко бросает в их адрес один из видеооператоров телеканала, который освещал ситуацию в Херсоне.



Через несколько минут на затопленных улицах появляется красный вездеход спасателей ГСЧС. Он медленно приближается к «берегу», выезжает на него. Из квадратной машины, которая умеет и плавать, и ездить, выпрыгивает спасатель и осторожно помогает выйти из нее эвакуированным — паре пенсионеров и мужчине среднего возраста.



Всех их привезли с Острова — одного из самых пострадавщих от воды и российской артиллерии районов. Окупанты продолжали бить по нему даже несмотря на созданный ими самими потоп.



— Я надеялся, что вода спадет. Но утром [на следующий день после подрыва ГЭС россиянами] стало еще хуже, — пояснил NV Федор Манжуга, охранник, который последним вылез из эвакуационного вездехода.



Спасатели вывозят херсонцев на вездеходах "Богун" / Фото: Александр Медведев/NV

Он вспоминает, что вода начала прибывать еще утром 6 июня. И не остановилась до сих пор. Херсонец оставался рядом с объектом, который охраняет, почти до последнего. Глубина достигала уже двух метров, когда мужчина решил попросить об эвакуации. Спасатели забрали его со второго этажа трехэтажного здания.



— У меня на телефоне еще оставалось немного процентов, — там же света нет, ничего нет, — рассказывает мужчина. — И я успел позвонить. Ждал их где-то 2−3 часа. Ребята не успевали [быстрее забрать], потому что поехали за другими людьми, и по ходу обратно забрали меня.



Когда мужчина покидал место своей работы, то под водой уже находились все окружающие одноэтажные здания, — не было видно ни соседней остановки общественного транспорта, ни заправки.



— Там все затоплено, — сказал, выдыхая устало, Манжуга, и направился в центр города, чтобы уже оттуда поехать домой — в соседний поселок Камышаны.



ЛОДКИ, ЛЮДИ И СОБАКИ



В Камышанах — западном пригороде Херсона, — часть местной одноэтажной застройки тоже оказалась под водой. И не только она.



— Вот там находился блокпост наших ребят, — показывает NV один из военных на небольшой кусок дорожного знака, который виднелся вдали над затопленной территорией поселка.



Кроме блокпоста вода поглотила также все хорошо укрепленные позиции ВСУ, которые были обустроены вдоль Днепра. Боец предполагает, что вода смоет все окопы и блиндажи, и те придется строить по-новому.



Сейчас же здесь организован еще один эвакуационный пункт, где работает несколько групп волонтеров с лодками.



Операция по спасению щенков в Камышанах возле Херсона / Фото: Александр Медведев/NV

— Ваня, туда моторка пошла! Смотри, чтобы ты в холостую не прокатался, — кричит с берега Ростислав Клык, волонтер организации «Все неравнодушные — Херсон» своим коллегам, которые только что отправились на лодке на очередную эвакуацию.



— Там еще два человека ждут, — перекрикивая звуки двигателя, отвечает ему Ваня, и направляет свою моторку вдоль затопленной улицы.



Клык волонтерил в городе все время, с самого начала полномасштабного вторжения. Даже несмотря на оккупацию вместе с единомышленниками открыл 5 пунктов помощи, где кормил херсонцев. Время от времени им приходилось менять места расположения «столовой», ведь волонтеров преследовали оккупанты, пытаясь заставить ребят помогать уже «от имени России».



Большое наводнение заставило Клыка освоить новый тип помощи.



Ростислав Клык из организации "Все неравнодушные - Херсон" волонтерит в городе с начала войны / Фото: Александр Медведев/NV

К обеду 7 июня, когда NV общался с волонтером, Клыку и коллегам удалось эвакуировать из затопленных районов четырех человек и два десятка собак.



Спасательная операция для него началась в 6 утра, однако сам процесс эвакуации происходит медленно, — многие люди просто не хотят выезжать. Волонтерам приходится чуть ли не силой вытаскивать их из собственных дворов.



— Вот там посмотрите, — показывает Клык NV на полузатопленное здание с зеленой крышей, — Там сидит охранник на втором этаже, потому что ему сказал директор находиться на смене. И там находится человек, он работает. Вот такой маразм.



— Что это за компания? Давайте их сделаем известными, — предлагает репортер NV.



— Это автомойка. Не знаю, что это за фирма.



По словам Клыка, наиболее пострадавшими районами в Херсоне считают Остров, Нефтегавань и Мария Фортус. Однако помощь нужна и в Камышанах. Волонтеры собираются прорываться отсюда на островные части и понять, остались ли в поселке маломобильные и лежачие люди.



Клык говорит: к счастью, есть куда эвакуировать херсонцев и животных, ведь в стране много неравнодушных, которые готовы принять у себя пострадавших.



Спасательная операция в Камышанах под Херсоном / Фото: Александр Медведев/NV

— Вся страна включилась в нашу проблему, — добавляет волонтер, — Все летят, все бегут. Ты едешь домой и в три ночи получаешь звонки, — люди спрашивают, что нужно, как и какими объемами. Я просто говорю: берите и езжайте. Люди подъезжают к вот таким зонам, видят, как мы вывозим животных, и сразу их забирают.



Во время разговора коллеги Клыка привозят очередную партию собак — две клетки с щенками. Чтобы спасти их местные нашли лодку и ныряли за собачками в воду.



Этих животных принимает Ирина Булковская — волонтер коммунального Центра защиты животных при Николаевском горсовете.



— Там дальше очень плохая ситуация, мало куда можно добраться, — говорит девушка, и показывает на большую воду — затопленную часть Камышан.



Булковская объясняет, что еще вечером первого дня катастрофы волонтеры могли вывозить животных из отдаленных частей этого района. Однако сегодня вряд ли туда удастся кому-то добраться.



Ирина Булковская, волонтер коммунального Центра защиты животных при Николаевском горсовете / Фото: Александр Медведев/NV

— И там некого уже спасать, — добавляет она после паузы.



Несмотря на это волонтеры собираются вытаскивать всех, кого еще найдут. Хотя некоторые херсонцы сопротивляются и не хотят ни сами убегать от воды, ни животных отпускать.



— Пока мы здесь ждали [возвращения эвакуационных лодок], то ловили животных на берегу, — рассказывает Булковская, — Была ситуация, когда отплывала лодка с людьми туда. И собака поплыла за ними, чтобы вернуться на свое место жительства, — и на наших глазах утонула.



Николаевское ветеринарное предприятие сейчас может принять до 350 животных, говорит она. Преимущественно четвероногие попадают туда с сильным стрессом, ведь некоторых из них доставали из закрытых зданий, где шансов на выживание было мало.



— Сколько там осталось еще животных? — спрашивает NV у волонтера.



— Могло остаться еще очень много, — отвечает она. — Никто не говорит о котах. Все говорят только о собаках. Котов никто не видел, у них большой стресс из-за воды. Они не выходят.



По словам Булковской, в Камышанах ситуация с эвакуацией животных плохая. Ведь здесь работает меньше волонтеров, чем в самом Херсоне, и есть много опасных мест, к которым можно добраться только на лодке.



Несмотря на все риски, в том числе обстрелов, волонтеры собираются работать здесь, пока будут нужны.



-[Когда россияне взорвали ГЭС] мы все собрались, — рассказывает Клык о своих коллегах-волонтерах, — Нам, херсонцам, не привыкать. Мы просто собираемся и летим туда, где нужна помощь. Уже на месте корректируемся, объединяемся, каждый начинает делать свое дело.



«АБОНЕНТ СЕЙЧАС НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ВАШ ВЫЗОВ»



Еще одно направление, сплотившее херсонцев — эвакуационные штабы, где поселяют спасенных людей из затопленных районов. В один из таких, под Херсоном, где в обед 7 июня побывал NV, заселили почти 150 человек.



На пороге здания журналистов встретила Клавдия Плохотнюк, жительница Острова: пожилая женщина энергично заметала коридор штаба несмотря на то, что там есть кому это делать.

— Грустить я не собираюсь, мне только 73 года, — бодро объяснила пенсионерка.



Плохотнюк эвакуировалась из микрорайона сразу же, как только начала прибывать вода. Ведь женщина живет на первом этаже многоэтажки.



Клавдия Плохотнюк выбралась с херсонского района Остров / Фото: Александр Медведев/NV

В штабе рядом с Плохотнюк поселили еще двух женщин: 54-летнюю Наталью Никифоренко и ее 84-летнюю маму Прасковью Андреевну. Обеих привезли из частного сектора в районе Гидропарка, который начало сильно подтапливать уже в 6 утра первого дня наводнения.



— Пока мы собирались и хватали вещи, вода уже начала достигать косточек ног, — вспоминает Наталья Никифоренко, — а когда выехали — коленей.



На сборы у женщин было всего 20 минут. Брали с собой все необходимое, что было под руками. Прасковью от напряженной ситуации трясло.



— Я плакала, бегала и не знала, что с собой взять, — вспоминает бабушка. — Я кричу дочери: «Давай бегом, потому что уже вода по косточки». Вода все прибывала и прибывала.



Мать и дочь Никофоренко имели всего 20 минут, чтобы выбраться из своего частного дома / Фото: Александр Медведев/NV

Вспоминая этот эпизод, пенсионерка начинает плакать.



— Куры остались на дворе в воде и утонули, — говорит бабушка со слезами на глазах. — Две курочки и петух.



Женщины собираются пересидеть в штабе до того времени, пока вода не отойдет от их хаты. Но когда это случится, они не понимают, — сейчас дом полностью поглотил Днепр.



Но больше всего Никифоренко волнуются за родных, которые остались в районе несмотря на затопление. Сын Параскевии сейчас с семьей находится в девятиэтажке, стоящей в удалении от реки.



— Мы звоним его жене, но «абонент сейчас не может принять ваш вызов», — говорит взволнованная бабушка. — А сын, когда поднял трубку, сказал, что работает, и что у него садится заряд телефона. И сказал, что в доме пока нет воды.



По состоянию на утро 8 июня, когда NV уже покинул Херсонщину, средний уровень подтопления достиг 5,61 м. Под водой оказались 600 кв. м, из которых 32% пришлись на правобережье, а остальное — на оккупированный левый берег.

