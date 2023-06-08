Третьи сутки после подрыва Каховской ГЭС. Войска РФ обстреляли Херсон во время эвакуации гражданских, Зеленский посетил пострадавшие регионы 8 июня, 17:33 Масштабы подтопления в Херсоне (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Четверг, 8 июня — третьи сутки гуманитарной и экологической катастрофы на юге Украины, спровоцированной военным преступлением россиян — уничтожением Каховской ГЭС.

Накануне вечером МВД сообщило, что повышение уровня воды — в частности в районе Херсона — все еще фиксируется, однако темпы его снизились. Специалисты надеются, что вскоре уровень воды начнет постепенно спадать.

Видео дня

На правом берегу Днепра подтоплено всего 20 населенных пунктов, из них эвакуировали более 1900 человек, среди которых более сотни детей. Наихудшей остается ситуация на оккупированном левобережье, где вчера стало известно о первых погибших в результате уничтожения дамбы ГЭС и разлива Днепра, в частности в городе Олешки.

Владимир Зеленский резко раскритиковал крупные международные организации, заявив, что ООН и Красный Крест не помогают ликвидировать последствия подтопления Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС россиянами.

NV следит за главными событиями вокруг трагедии на юге Украины, вызванной россиянами.

18:48 Когда сойдет вода в Херсонской области — прогноз гендиректора Укргидроэнерго

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью NV рассказал, что потоп в Херсонской области будет продолжаться еще примерно две недели, Днепр отступит из затопленных населенных пунктов юга страны только в середине июня.



18:40 В МВД сообщили, что из зоны подтопления по состоянию на 18:00 эвакуировали 2334 человека, больше всего — из микрорайона Корабел (1765).

18:20 85-летняя Людмила Николаевна из Херсона читает молитву для израильских врачей, которые эвакуируют ее под звуки взрывов — видео NV.

17:45 В затопленных Олешках начали всплывать тела утонувших людей, уже известно о восьми погибших — мэр

В больницу временно оккупированных Олешек поступают тела утонувших людей из-за подрыва Россией Каховской ГЭС. По данным на 16:30, известно о восьми жертвах, сообщил мэр города Евгений Рыщук.

17:42 В акватории моря у берегов Одесской области заметили мины и неразорвавшиеся боеприпасы, обломки домов и деревья. Глава ОВА Олег Кипер призвал местных жителей не гулять по пляжам и побережью.

17:16 Норвежские исследователи зафиксировали сейсмические толчки от взрыва на Каховской ГЭС

Исследовательская группа NORSAR проанализировала сейсмические сигналы региональных станций в момент прорыва дамбы. Как пишут исследователи, данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени). Время и место совпадают с сообщениями в СМИ о подрыве Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел именно взрыв.

16:42 Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в Херсоне в результате российского обстрела пострадали девять человек, в том числе два сотрудника ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии.

В МВД сообщили, что среди пострадавших шесть гражданских, полицейский и два сотрудника ГСЧС.

16:00 В результате обстрела Корабельной площади в Херсоне пострадали восемь человек



По данным МВД, при обстреле российскими оккупантами Корабельной площади пострадали восемь человек, информации о погибших пока нет. Офис генпрокурора ранее сообщал об одном погибшем.

C подтопленных территорий эвакуировали 2154 человека, спасли 484 человека. Предварительно, подтоплены 28 населенных пунктов и 3329 домов на правом берегу Днепра.

В ГСЧС сообщили, что оккупанты массированно обстреливают из артиллерии места, где работают спасатели. Пострадали водолаз-сапер и водитель-сапер из Николаевской области.

15:45 Главный раввин Украины попал под обстрел оккупантов в Херсоне

Главный раввин Украины Моше Асман попал под обстрел российских оккупантов в Херсоне. Войска РФ начали обстрел в то время, когда главный раввин записывал обращение.

15:34 Украина и ООН согласовали эвакуацию на оккупированном левобережье Херсона

Украина и ООН согласовали план эвакуации из оккупированного левобережья Херсонской области при обеспечении Киевом возможности безопасного проезда на оккупированные территории, сообщили в Министерстве иностранных дел.

15:31 Первые полосы мировых газет о трагедии, вызванной подрывом Каховской ГЭС

15:03 Зеленский прибыл в Николаевскую область, пострадавшую из-за подрыва Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский после визита в Херсонскую область приехал в Николаевскую. Там он посетил главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения дамбы.

15:00 Эвакуацию в Херсоне приостановили из-за атак российских оккупантов, сообщает корреспондент NV.

14:52 Есть доказательства военной цели россиян, Укрэнерго уже готовит решение, чтобы восстановить судоходность Днепра — Кубраков

Подрыв Каховской ГЭС позволил России высвободить часть войск на оккупированной территории юга Украины для возможного применения на других участках фронта, указал на военную цель теракта Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

14:16 Войска РФ обстреливают район эвакуации в Херсоне

В Херсоне начались обстрелы в районе эвакуации, об этом сообщает корреспондент NV с места событий.

На данный момент известно о трех пострадавших.

13:58 Катастрофа из глубин. Экологи предупредили о неожиданном и опасном последствии подрыва Каховской ГЭС

Сразу несколько экологов рассказали о токсичном иле Каховского водохранилища. В нем много примесей тяжелых металлов и химических загрязнителей — и все это попадет в воздух в виде пыли, когда водоем обмелеет.

13:44 Украинские пограничники показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС и затопленные села рядом

13:40 В Николаевской области подтверждена гибель одного человека из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС

В результате российского теракта на Каховской ГЭС в селе Васильевка Николаевской области погиб мужчина 53-х лет.

Руководитель Николаевского управления Нацполиции Сергей Шайхет сообщил, что он отказался от эвакуации.

12:44 Уровень воды в Николаеве в результате подрыва Каховской ГЭС поднялся более чем на метр, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Администрации районов производят укрепление самых низких участков береговой линии, а также перекрывают путь воды в жилые дома, где это необходимо.

12:37 Зеленский во время визита в Херсон посетил пункт эвакуации гражданских, пострадавших от затопления. Его развернули на базе одной из больниц областного центра.

Фото: ОП

12:22 Жители Херсона рассказывают, что происходит в городе сейчас и как помогают друг другу — видео NV

12:15 10 щемящих кадров. Украинские фотографы показали новые фото из затопленных районов Херсона

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали новые фото из затопленных районов Херсона. На кадрах можно увидеть последствия подрыва Каховской ГЭС и как проходит эвакуация местных жителей.

12:13 Дом-музей художницы Полины Райко в оккупированных Олешках оказался под водой

На третьи сутки после уничтожения российскими войсками дамбы ГЭС самая плохая ситуация наблюдается на оккупированном левобережье Херсонщины, в частности в городе Олешки. Стало известно, что полностью затоплен дом-музей художницы Полины Райко.

Ее ставят в один ряд со знаменитыми представительницами наивного искусства Екатериной Билокур и Марией Примаченко. Из-за действия воды уникальная стенопись может быть уничтожена.

Домик с фресками оказался под водой, однако рисунок Берегини был эвакуирован и находится в безопасности.

11:56 В больницу в оккупированных Олешках доставили 30 человек с переохлаждением, есть погибшие

После подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и сильного наводнения в больницу оккупированных Олешек доставили 30 человек с переохлаждением, есть погибшие. Об этом сообщила руководитель городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

По ее словам, точное количество погибших пока установить невозможно.

В населенных пунктах громады остается более 1100 детей, 157 из них — дошкольного возраста.

11:29 Зеленский находится в Херсоне, он посетил переправу, через которую эвакуируют население с подтопленных территорий

11:26 До 14 суток потопа, а дальше — годы проблем. Грустные прогнозы человека, который знает о ГЭС все, — интервью NV

Гендиректор Укргидроэнерго рассказывает NV о том, когда спадет большая вода и смогут вернуться люди, о катастрофе на левом берегу и угрожающих последствиях подрыва дамбы для Запорожской АЭС.

11:22 В правительстве спрогнозировали, когда начнет спадать вода после подрыва Каховской ГЭС

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий сообщил, что спад воды ожидается после 20-х чисел июня, но пока она продолжит прибывать.

11:09 Зеленский прибыл в Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где проводит координационное совещание по оценке последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

10:48 Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплено около 55 тыс. гектаров лесов Херсонской области

Из-за подрыва Каховской дамбы около 55 тыс. гектаров лесов подтоплены, большая часть из них — на оккупированных территориях, заявил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

По его словам, животные, фактически, обречены. Среди них олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей — шансов нет.

10:34 В Николаеве уровень воды поднялся почти на метр, в одной из громад региона подтоплены 11 населенных пунктов

Из-за подрыва войсками РФ Каховской ГЭС уровень воды в Николаеве по состоянию на утро четверга, 8 июня, поднялся почти на метр, сообщил мэр города Александр Сенкевич. В некоторых самых низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов.

В Снигиревской территориальной громаде количество подтопленных населенных пунктов в громаде возросло почти вдвое — до 11. Подтоплены 148 домов, эвакуированы почти 300 человек.

10:22 В МВД показали масштаб подтопления в Чернобаевке Херсонской области



10:10 Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепропетровской области вследствие подрыва Каховской ГЭС — глава ОВА

Более 850 кг рыбы погибло в Днепропетровской области в результате стремительного обмеления водохранилища, вызванного подрывов россиянами Каховской гидроэлектростанции, сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.



«В Марьянском Зеленодольской громады произошел массовый мор рыбы. Все из-за стремительного обмеления водохранилища, вызванного россиянами, подорвав Каховскую ГЭС. Погибли более 850 килограммов биоресурсов… Береговую линию от рыбы уже очистили. Теперь ее утилизируют», — написал он в своем Телеграм-канале в четверг утром.

09:55 Снизилась интенсивность обстрелов. На юге россияне отвели свои подразделения до 15 км из-за подтопления — Гуменюк

Интенсивность обстрелов Херсонской области снизилась, поскольку разлив воды вследствие подрыва Каховской ГЭС заставила армию РФ на юге Украины оттянуть свои подразделения на 5−15 км.



Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, именно отвод подразделений России усложнил оккупантам работу минометных расчетов.



09:45 В Новой Каховке вода постепенно уходит — фото из местных пабликов

6 июня эта площадь была затоплена.

Площадь по состоянию на 6 июня / Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS

09:20 Как вода изменила линию фронта — карта ISW. Уничтожение ГЭС повлияло на позиции россиян: где они вынуждены вывести технику и какие рубежи разрушены

Затопление юга Украины после уничтожения Каховской ГЭС существенно меняет географию и рельеф линии фронта. В частности россияне, вероятно, уже были вынуждены отвести технику с позиций, откуда обстреливали населенные пункты правобережья Херсонской области. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны, который показывает изменения на новой карте фронта.

09:15 Средний уровень подтопления в Херсонской области достиг 5,61 метра, эвакуировано 1999 человек — ОВА

К утру 8 июня средний уровень подтопления после подрыва Каховской ГЭС составляет 5,61 метра. Затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег. Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в видеообращении утром 7 июня.



По его словам, несмотря на невероятную опасность и российские обстрелы, продолжается эвакуация населения из зоны подтопления. По состоянию на шесть часов опасные территории покинули 1999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне — 1495 человек.



08:52 «Тихая война» в серой зоне. Бойцы ССО показали, как боролись за позиции на Днепре под Херсоном — видео

В Херсонской области есть каскад островов между левым и правым берегами Днепра — окруженная со всех сторон серая зона. Там украинские и российские военные в течение нескольких месяцев вели «тихую войну» за превосходство на реке.

Об этом сообщил Генштаб, опубликовав в четверг, 8 июня репортаж. Его сняли еще зимой, но из соображений безопасности операции показать смогли только сейчас.

Воины морского центра специальных операций ССО работали между освобожденным от россиян Херсоном и оккупированной Голой Пристанью. Речь идет о каскаде островов, самые крупные из которых Потемкинский и Белогорудий.

07:58 «Крыш домов не видно». Херсонская волонтерка рассказала о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода в херсонском районе Забалка поднялась настолько, что крыш на всех домах не видно, рассказала проживающая там херсонская волонтер Ольга Цилинко.



«Мы с двумя детьми потеряли все, что было вообще. Сначала вывозили собак, потом помогли одиноким соседям. Потом в десять часов начала подступать вода, убежали сами. Сейчас даже крыши на всех домах не видно. Спасатели уже плавали на лодках над одноэтажными домами. Чтобы вы понимали, насколько поднялся уровень воды», — сказала она 24 каналу.



07:20 Армия РФ была не готова к последствиям подрыва Каховской ГЭС: Генштаб рассказал, какие потери у оккупантов

Российские оккупанты были не готовы к последствиям подрыва ими Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 июня.

Там рассказали, что, в частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе Вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

06:10 Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия

Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины

«Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это трудное время», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.



04:45 Национальная полиция Украины сообщила, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области подтоплены 16 населенных пунктов

Подтопления произошли в Баштанском районе — оттуда эвакуировали людей.



03:28 Зеленский заверил, что питьевой водой обеспечат регионы, которые зависят от Каховского водохранилища

«Отдельно я хочу отметить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища… Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это необходимо. Где сейчас подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения — это главный принцип», — заявил глава государства.



02:42 Кинбурнская коса временно стала островом из-за подрыва Каховской ГЭС

Южный лесной офис сообщил, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС Кинбурнская коса водой была отрезана от материка.

Сообщается, что в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком полностью затоплена. С Кинбурнской косы до материка наземным транспортом добраться уже невозможно.

01:14 Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что виновные в подрыве Каховской ГЭС обязательно будут привлечены к ответственности

«Канада солидарна с Украиной и готова и в дальнейшем оказывать помощь украинцам. Гражданские люди и критическая инфраструктура — незаконные цели войны, и мы удостоверимся в том, что ответственные за этот акт и другие возмутительные действия против суверенитета Украины предстанут перед правосудием за свои преступления», — заявила Жоли.