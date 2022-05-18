Турция выдвигает условия, при которых поддержит расширение НАТО — Bloomberg 18 мая, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Финляндия и Швеция в ближайшее время подадут заявки на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО при выполнении ее требований, среди которых — включение в программу самолетов F-35 и снятие санкций за закупку у России С-400, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех высокопоставленных турецких чиновников, говоривших на условиях анонимности.

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По словам собеседников Bloomberg, что Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.



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Также Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, наложенные после ее вторжения в Сирию в 2019 году. В пожелания Анкары также входят включение в программу самолетов F-35, от которой ее отстранили после закупки у России ЗРК С-400, покупка у США истребителей F-16 и снятие санкций за владение С-400.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что 18 мая Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в НАТО.



17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО. Позже в этот же день заявку Финляндии подписал глава МИД страны Пекка Хаависто.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки о вступлении.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».



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