Глава МИД Финляндии подписал заявку страны на членство в НАТО

17 мая, 19:59
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Пекка Хаависто подписывает заявку Финляндии на членство в НАТО, 17 мая 2022 года (Фото:Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/via REUTERS)

Пекка Хаависто подписывает заявку Финляндии на членство в НАТО, 17 мая 2022 года (Фото:Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/via REUTERS)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 17 мая подписал заявку страны на членство в НАТО, сообщает газета Helsingin Sanomat.

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Ранее подачу заявки на членство поддержал парламент Финляндии (188 голосов из 200). Документ передадут послу Финляндии в НАТО Клаусу Корхонену в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После этого начнется обсуждение членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

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В своем Twitter Хаависто назвал этот день «новой главой в истории Финляндии».

https://twitter.com/Haavisto/status/1526595234930515968

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что 18 мая Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в НАТО.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки о вступлении.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Вступление в НАТО Война России против Украины

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