Президент Финляндии сообщил Путину о планах вступления в НАТО — тот назвал отказ от нейтралитета «ошибочным» 14 мая, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Саули Ниинистё (Фото:Seppo Samuli/Lehtikuva/via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил в субботу, 14 мая, российскому диктатору Владимиру Путину и сообщил ему о планах страны вступить в НАТО. Об этом говорится на сайте финского лидера.

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Согласно сообщению, он заявил Путину, что позиция РФ против присоединения стран к Альянсу в конце 2021 года и полномасштабное вторжение в Украину принципиально изменили среду безопасности в Финляндии. Ниинистё сообщил главе Кремля, что его страна решила в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО.

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«Разговор был прямолинейным, прошел без нагнетаний. Избегать напряженности было важно», — рассказал Ниинистё.

Также он напомнил, что еще во время первой встречи с Путиным в 2012 году сказал ему, что каждая независимая нация максимально обеспечивает свою безопасность.

«Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет свою безопасность и берет на себя ответственность. Также в будущем Финляндия хочет корректно и профессионально позаботиться о практических вопросах, возникающих в связи с соседством с Россией», — сказал президент.

Также Ниинистё заявил об обеспокоенности из-за страданий людей в Украине в результате развязанной РФ войны и указал Путину на необходимость эвакуации мирного населения, заявили в его пресс-службе.



Пересказывая свою версию разговора, в Кремле заявили, что Путин назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным», так как «никаких угроз ее безопасности не существует».



12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное вступление страны в Альянс. Ожидается, что парламент Финляндии утвердит формальную заявку страны в НАТО в понедельник, 16 мая.

В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. 13 мая парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 16 мая, по данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.

Зампредставителя России в ООН Дмитрий Полянский начал открыто угрожать Финляндии и Швеции, которые стремятся вступить в НАТО. По его словам, как только это случится и «подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро». В НАТО неоднократно подчеркивали, что являются оборонным альянсом. В России же продолжают распространять ложь о якобы «угрозе» с его стороны.

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж https://www.youtube.com/watch?v=_2vh23YBHS4

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