«У нас общая история». Финляндия и Швеция завтра подадут заявку на вступление в НАТО 17 мая, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В среду, 18 мая, Швеция и Финляндия совместно подадут заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции, сообщает SVT.

Она подчеркнула, что Швеция и Финляндия могут внести свой вклад в безопасность Европы.

Видео дня

«Членство в НАТО укрепляет безопасность в Швеции, а также в регионе Балтийского моря, и тот факт, что мы делаем это вместе с Финляндией, означает, что мы можем внести свой вклад в обеспечение безопасности в Северной Европе», — заявила она.

Андерссон также подчеркнула, что Финляндия занимает особое положение в Швеции.

«У нас долгая общая история. Мы разделяем традиции, ценности и культуру. В последние месяцы также стало ясно, что безопасность Швеции и Финляндии тесно связана. И во время кризиса, вызванного незаконной войной России, тесное сотрудничество между нашими странами имело решающее значение», — заявила она.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.



До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки о вступлении.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.