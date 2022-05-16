«Геополитический мачо». Как Эрдоган пытается блокировать попытки Финляндии и Швеции вступить в НАТО — интервью с экспертом 16 мая, 22:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своих попытках блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии пытается быть геополитическим мачо и закрепить роль регионального лидера, рассказал в эфире Радио НВ Евгений Магда, директор Института мировой политики.

— Скажите, в чем интерес Турции выступать против расширения альянса на Финляндию и Швецию? Их действительно не устраивают, напрягают определенные истории с Рабочей партией Курдистана? Или, возможно, Эрдоган сейчас пытается что-нибудь для себя выторговать?

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— У нас благодаря тому, что Реджеп Эрдоган, к примеру, в свое время участвовал в освобождении крымско-татарских пленников Кремля, сложилось впечатление об Эрдогане как о добром дядечке, который готов заниматься благотворительностью. На самом деле Турция важна для НАТО не только этим, но важна как страна, которая расположена, в частности, в Передней Азии и, соответственно, имеет вторую по численности и мощи армию в альянсе, кстати. Плюс у Реджепа Эрдогана, конечно, есть свои интересы. Однако то, что он обозначил еще до саммита в Мадриде, затем будет еще годовой период на ратификацию парламентами стран-членов заявления на вступление Финляндии и Швеции в альянс, показывает, что шансы на расширение альянса высокие. По той простой причине, что здесь, как говорится, игра стоит свеч, поскольку возможность даже с военной точки зрения приблизиться на расстояние 170 километров к Петербургу, к родному городу Путина — это, по моему мнению, интересный факт, и я полагаю, НАТО будет в этом смысле играть очень активно.

— А что Эрдоган может ставить здесь как собственные интересы, что он может для себя получить? Это действительно определенная блокада Курдистана, или что здесь может быть?

— Курдистан все-таки не возник как государство. Не забывайте, что курды сегодня — самая большая в мире нация без государства, фактически проживающая на территории четырех стран, и кризис в Ираке, который наблюдался еще в начале XXI века, подтолкнул их к определенному квазигосударственному образованию. Они находятся на территории Сирии, Турции, Ирана, Ирака. Поэтому получить уменьшение лояльности к курдам — это, я думаю, для Анкары очень важный момент. Но при этом Анкаре, например, думаю, в НАТО могут напомнить, что во время российско-украинской войны украинские Вооруженные силы уничтожили ракетный крейсер Москва, и это очень сильно изменило баланс военно-морских сил в Черноморском бассейне, в Средиземном море.

— Как вы считаете, роль России здесь есть в том, как действует Турция? Остались ли между ними определенные ниточки связи?

— Очевидно, по своей манере поведения и Эрдоган, и Путин — это два геополитических мачо. Между ними наблюдается любовь-ненависть, потому что каждый из них пытается показать себя более крутым. Эта ситуация началась еще с 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в воздушном пространстве Турции, куда тот неосторожно залетел.

Полагаю, Эрдоган играет прежде всего свою игру, просто не забывайте, что это не только политик, присутствующий на заседаниях руководства НАТО, но и политик, желающий быть лидером мусульманского мира. И насколько это вообще возможно, иметь такого, конечно, неформального, но влиятельного лидера. Поэтому он будет соответствующим образом действовать, маневрировать, ориентироваться прежде всего на своих избирателей. Мы знаем, что военные играют в Турции роль фактически людей, сохраняющих демократию в этой стране, и этот военный компонент для Эрдогана, на мой взгляд, тоже интересен.

— Сейчас НАТО готовит пересмотр своих отношений с РФ, принятие новой стратегии. Как вы считаете, что там может быть, будет ли Россия объявлена уже открыто противником альянса?

— Я думаю, что все-таки будет определенный поиск формулировок, по которому будет определено, что Россия — это главная угроза, об этом говорят уже сегодня. И все же НАТО продемонстрирует, что альянс готов к интересному диалогу прежде всего с Украиной и другими странами, желающими стремиться к членству в альянсе. То есть сигнал со стороны Швеции и Финляндии для альянса очень показателен. Я напомню, что последнее расширение произошло как раз во время первой волны пандемии, когда приняли Северную Македонию. С военной позиции, думаю, это не очень влиятельный игрок, но показать, что НАТО продолжает быть игроком и продолжает расширяться, это крайне важно для Альянса. И я думаю, что все-таки НАТО снова вернется к дискуссии, какими будут расходы на нужды совместной защиты, потому что эта тема весьма чувствительна для многих стран, и мы знаем, что многие не хотят увеличивать военные расходы даже в нынешних условиях вспыхнувшей войны в Европе, между Россией и Украиной (я имею в виду войны после 1945 г.).

— А если Россия получит новый статус в документах НАТО, будет объявлена или противником, или угрозой, что это по факту изменит в действиях НАТО, кроме, как вы говорили, возможного увеличения расходов? Будут ли разрабатываться какие-нибудь новые стратегии по защите?

— На самом деле многие аналитики продвигали мнение (и оно достаточно рационально) о том, что нападение России на Украину еще в 2014 году восстановило смысл существования альянса. И с тех пор усилилось военное присутствие альянса в странах Центральной Европы, это факт. Но вместе с тем я думаю, что если Россия будет определена как основная угроза, соответственно, и НАТО будет в приграничных с РФ странах-участницах наращивать собственное военное присутствие, наращивать потенциал военной авиации. Тем более что Россия сейчас только в Украине потеряла более 200 самолетов, это опять-таки играет в пользу НАТО, поскольку быстро восстановить такое количество Россия просто технически не способна.

— А как вы считаете, готовы ли все страны применить знаменитую пятую статью, что нападение на одного участника означает нападение на весь альянс? И все ли будут готовы присоединиться к защите, если Россия, например, теоретически пойдет на страны Балтии?

— Это очень интересный вопрос, потому что он, я думаю, больше всего волнует самих НАТОвцев. Объясню, почему. В 2014 году страны Балтии чувствовали себя очень дискомфортно, особенно после Иловайской трагедии в Украине. Но сейчас, когда украинская армия продемонстрировала способность давать по морде российским агрессорам, думаю, настроения внутри НАТО совсем другие. И Балтийские страны, и Польша, помогая Украине, решают и собственные интересы. Они показывают, что в случае чего они тоже будут рассчитывать на защиту. Я думаю, настроения в НАТО благодаря успешным действиям Вооруженных Сил Украины в противодействии российским захватчикам в последнее время все же существенно изменились.

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