«Ему нужно политическое чудо». Что вынуждает Эрдогана выступать против членства Финляндии и Швеции в НАТО 17 мая, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout/Reuters)

Намереваясь выиграть выборы в августе этого года турецкий президент Реджеп Эрдоган мог ожидать только политическое чудо и для него им может стать вопрос расширения НАТО, пишет в своей колонке британский экономист Тимоти Эш.

«Только чудо могло дать Эрдогану шанс выиграть следующие президентские выборы, и нынешняя ситуация может оказаться таким чудом. Он вполне может использовать ее для досрочных выборов, поскольку есть две вещи, объединяющие Турцию — оппозиция к РПК (Рабочая партия Курдистана) и восприятие действий Запада как лицемерных. Вероятно, Эрдоган воспользуется этим и для запрета оппозиционной партии ДПН (Демократическая партия народов). И пойдет на выборы в августе — возможно даже с референдумом о членстве Швеции/Финляндии в НАТО, чтобы иметь дополнительные рычаги — у сторонников ДПН не будет времени сформировать новую партию. Это также поставит в затруднительное положение остальную оппозицию, отделив прозападные элементы от националистов и противников ДПН», — пишет Эш.

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Как отмечает экономист, если Эрдоган победит, сможет вернуться за стол переговоров с другими партнерами по НАТО и договориться о компромиссе. Но до этого он будет пытаться нагнетать напряженность вокруг этого вопроса.

«Другие члены НАТО будут злиться на Турцию, учитывая теперь явную и подлинную опасность для Европы, которую представляет Путин в Украине. Турцию будут рассматривать как ненадежного партнера. Это приведет к еще большему недоверию между двумя сторонами. Ни о каких претензиях на вступление Турции в ЕС не может быть и речи (Турция - кандидат в члены ЕС с 1999 года)», - резюмирует экономист.

Эш подытоживает, что ставки сейчас очень высоки и, возможно, в последний момент Байден лично может отправиться на встречу с Эрдоганом.

В среду, 18 мая, Швеция и Финляндия совместно подадут заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что Швеция и Финляндия могут внести свой вклад в безопасность Европы.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

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