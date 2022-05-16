Обозвал «рассадниками» терроризма. Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО 16 мая, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Президент Турции Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и делегациям этих стран не нужно приезжать в Анкару. Об этом сообщает Reuters.

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Эрдоган также во время пресс-конференции назвав Швецию «рассадником» террористических организаций и добавил, что в их парламенте есть террористы.

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Турецкая сторона заявляет, что Швеция и Финляндия укрывают людей, которые, по мнению Анкары, связаны с группами, которые она считает террористическими. По данным Reuters, речь идет о Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической, и о последователях писателя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.

13 мая Эрдоган говорил, что его страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он добавил, что считает «ошибкой» принятие Греции в члены Альянса и предостерег от ее повторения. Швеция и Финляндия ответили, что удивлены заявлением Эрдогана.

Спикер президента Турции Ибрагим Калин позже заверил, что страна «не будет закрывать двери» для вступления в НАТО. Также 15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция дала ясно понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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