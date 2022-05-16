Путин угрожает ответом на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции 16 мая, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Каким именно образом РФ будет реагировать на расширение НАТО, Владимир Путин не уточнил (Фото:Alexander Nemenov/REUTERS)

Глава кремлевского режима Владимир Путин угрожает ответными мерами на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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Об этом он заявил на саммите ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) в Москве в понедельник, 16 мая.

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«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться… Будем соответствующим образом на это и реагировать», — цитирует Путина российская пропаганда.

При этом он отметил, что ни с Финляндией, ни со Швецией у РФ никаких проблем нет.

«У России нет проблем с этими государствами. В этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», — добавил российский диктатор.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.

После этого власти РФ пригрозили усилить группировку войск на финской границе.



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