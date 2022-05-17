Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО 17 мая, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Швеция в шаге от подачи заявки на вступление в НАТО (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters)

Во вторник, 17 мая, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО.

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Как сообщает телеканала SVT, подписание исторического документа состоялось в прямом эфире.

«Мы чувствуем, что пришли к тому, что по нашему мнению, лучше для Швеции», — отметила Линде во время подписания.

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Она добавила, что заявка будет подана вместе с заявкой Финляндии о членстве в Альянсе.

О подписании документа сообщили и в представительстве Швеции при НАТО.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.

После этого власти РФ пригрозили усилить группировку войск на финской границе.

По данным СМИ, НАТО рассмотрит заявки Швеции и Финляндии 18 мая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и Швеции, а процесс их присоединения к Альянсу пройдет «легко и быстро».

После подачи заявок на членство вступление новых участников должны единогласно поддержать все страны-члены Альянса.

Финляндия и Швеции заговорили о желании вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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