Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО — Столтенберг 16 мая, 01:22 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:Yves Herman/Reuters)

Турция дала ясно понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время видеоконференции.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению. Он добавил, что считает «ошибкой» принятие Греции в члены Альянса и предостерег от ее повторения. «Кроме того, скандинавские страны являются гостевыми домами для террористических организаций», - сказал Эрдоган.

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На его слова сразу с удивлением отреагировали в Швеции и Финляндии, а спикер президента Турции Ибрагим Калин позже заверил, что страна «не будет закрывать двери» для вступления в НАТО.

После этих заявлений Столтенберг особо подчеркнул, что Анкара не блокирует путь скандинавских государств в Альянс. «Я уверен, что мы сможем отреагировать на беспокойство Турции так, что это не отложит членство или процесс вступления», - сказал он.



Столтенберг особо подчеркнул, что решение о вступлении Финляндии и Швеции по процедуре должны ратифицировать парламент 30 стран-членов. «Это историческая возможность, которую мы должны использовать», - подытожил Столтенберг.



Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день - 15 мая. Российские власти уже пригрозили усилить группировку войск на финской границе.



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