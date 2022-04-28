Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО «с распростертыми объятиями» — Столтенберг

28 апреля, 12:33
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО «с распростертыми объятиями», если подадут заявку о вступлении.

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Об этом сообщает The Guardian.

«Конечно, Финляндия и Швеция должны сами решать, хотят ли они подать заявку на вступление в НАТО или нет. Но если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО с распростертыми объятиями. Финляндия и Швеция — наши ближайшие партнеры», — сказал он.

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20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Швеция Финляндия Йенс Столтенберг Война России против Украины

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