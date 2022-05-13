Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО — Эрдоган 13 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в альянс.

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Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган добавил, что считает «ошибкой» принятие Греции в члены НАТО.

«Мы не хотим повторять подобных ошибок. Кроме того, скандинавские страны являются гостевыми домами для террористических организаций», — сказал он.

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По его словам, Турция следит за развитием событий.

«Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но мы не придерживаемся позитивных взглядов», — сказал он.

Турция официально поддерживает расширение НАТО с момента своего вступления в НАТО 70 лет назад. Любое решение о расширении должно приниматься единогласно членами альянса.

Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.



По данным СМИ, 16 мая заявку на членство в НАТО подаст Швеция.

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