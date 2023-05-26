Топ-генерал США Милли объяснил, почему партнеры Украины не поставляли F-16 раньше 26 мая, 00:19 Марк Милли (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли объяснил, почему Вашингтон раньше не соглашался на поставку Украине истребителей F-16.

Во время брифинга по итогам 12-го заседания в формате Рамштайн в четверг, 25 мая, Милли сказал, что в начале полномасштабного вторжения Украине нужно было другое оружие, в частности, противотанковое, и партнеры его поставляли. Он опроверг, что решение об F-16 было принято под давлением. По его словам, союзники провели серьезный военный анализ, оценили риски и нужды Украины на поле боя и приняли решение в координации с Украиной. Милли сказал, что F-16 — это инвестиция в оборону Украины в долгосрочной перспективе.



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«Нужно значительное количество F-16, пилотов, ракет, обслуживания… весь пакет… Если бы вы [поставили] только F-16, не было бы танков, [БМП] Bradley, противотанкового оружия и всего остального, потому что все деньги ушли бы на F-16», — объяснил генерал.

Он также сказал, что самым быстрым и дешевым способом контролировать воздушное пространство была поставка эффективной интегрированной наземной системы ПВО. Милли отметил, что передача десяти F-16 вместе с обслуживанием стоит 2 млрд долларов, а учитывая, что у российских оккупантов тысяча истребителей четвертого и пятого поколения, Украине понадобилось бы значительное количество истребителей.

«Самым умным решением было передать значительное количество интегрированной системы ПВО, чтобы покрыть воздушное пространство, что мы и сделали», — добавил он.

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