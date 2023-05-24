Норвегия пообещала поддержать обучение украинских пилотов на F-16 24 мая, 22:15 Истребитель F-16 (Фото:U.S. Air Force)

Минобороны Норвегии в среду, 24 мая, заявило, что страна поддержит обучение украинского персонала на истребителях F-16.

Об этом сообщает CNN.

Министерство обороны страны заявило, что, хотя Норвегия еще не решила, передавать ли Украине свои F-16, она рассмотрит различные способы внести свой вклад в обучение.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.