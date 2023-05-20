В ближайшие месяцы партнеры решат, кто и сколько самолетов F-16 поставит Украине — Белый дом 20 мая, 11:42 Истребители F-16 НАТО вблизи авиабазы в Мальборке, Польша, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Lukasz Glowala)

В Белом доме подтвердили участие в «коалиции истребителей». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

«Только вчера, как вы все знаете, президент Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16», — цитирует заявление Салливана на брифинге пресс-служба Белого дома.



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Он отметил, что за последние несколько месяцев союзники были сосредоточены на предоставлении Украине систем, оружия и обучении, которые необходимы ей для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года.

«Мы выполнили то, что обещали. Теперь мы перешли к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских военно-воздушных сил как части нашего долгосрочного обязательства по самообороне Украины», — сказал Салливан.

По его словам, в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные F-16.

«По мере того, как в ближайшие месяцы будет проходить обучение [украинских пилотов], мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто их поставит и сколько», — сказал Салливан.

На фоне саммита G7 в Японии в западных СМИ появились сообщения о планах США и союзников предоставить Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

CNN писало, что президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что поддерживает совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.