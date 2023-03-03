Украина получит два-три типа западных истребителей: один из них станет основным — Резников 3 марта, 10:41 Резников на девятой встрече в формате Рамштайн показывает на свой нагрудный платок с изображением истребителя (Фото:REUTERS / Johanna Geron)

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит от западных партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным самолетом для ВСУ.

«Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, из которых один станет главным. Это зависит от того, какой из них лучше всего подойдет для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — сказал глава Минобороны в интервью немецкому изданию Bild.

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Журналисты напомнили об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять боевые самолеты Украине.

Резников ответил: «Я помню, что Германия не хотела предоставлять танки. Сейчас в моей стране есть Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии».

Министр добавил, что, по его мнению, для передачи Украине истребителей будет создана коалиция по аналогии с танковой, когда Киев в конце концов получил немецкие Leopard как основные боевые танки, а также ожидает передачи британских Challenger, американских Abrams и французских AMX.

Резников ранее заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Украина неоднократно обращалась к США и другим союзникам с просьбой предоставить западные истребители.

Впрочем, партнеры Киева пока не анонсировали окончательно передачи своих самолетов — говорят, что это вопрос на будущее. В частности, президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что вопрос передачи Украине боевой авиации «сейчас не имеет смысла».

Министр обороны Британии Бен Уоллес также исключил передачу британских истребителей Typhoon в ближайшее время, но заявил, что Лондон готов передать самолеты своим европейским союзникам, чтобы те могли отправить старые советские истребители Украине.

О готовности передать ВСУ советские истребители МиГ-29, в частности, заявила Словакия.

В Польше о передаче истребителей говорили, что готовы действовать только при условии коллективного решения Запада.



Таким образом, дискуссия о передаче западных самолетов продолжается. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.

В то же время партнеры рассматривают возможность учить украинских пилотов на своих истребителях.

Так Великобритания стала первой страной, объявившей, что будет учить украинских пилотов. В Польше заявляли, что готовы учить украинских пилотов на истребителях F-16.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще три страны, кроме Великобритании и Польши, готовы обучать украинских пилотов.