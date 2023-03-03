Украина получит два-три типа западных истребителей: один из них станет основным — Резников
Резников на девятой встрече в формате Рамштайн показывает на свой нагрудный платок с изображением истребителя (Фото:REUTERS / Johanna Geron)
Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит от западных партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным самолетом для ВСУ.
«Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, из которых один станет главным. Это зависит от того, какой из них лучше всего подойдет для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — сказал глава Минобороны в интервью немецкому изданию Bild.
Журналисты напомнили об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять боевые самолеты Украине.
Резников ответил: «Я помню, что Германия не хотела предоставлять танки. Сейчас в моей стране есть Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии».
Министр добавил, что, по его мнению, для передачи Украине истребителей будет создана коалиция по аналогии с танковой, когда Киев в конце концов получил немецкие Leopard как основные боевые танки, а также ожидает передачи британских Challenger, американских Abrams и французских AMX.
Резников ранее заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.
Украина неоднократно обращалась к США и другим союзникам с просьбой предоставить западные истребители.
Впрочем, партнеры Киева пока не анонсировали окончательно передачи своих самолетов — говорят, что это вопрос на будущее. В частности, президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине.
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Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что вопрос передачи Украине боевой авиации «сейчас не имеет смысла».
Министр обороны Британии Бен Уоллес также исключил передачу британских истребителей Typhoon в ближайшее время, но заявил, что Лондон готов передать самолеты своим европейским союзникам, чтобы те могли отправить старые советские истребители Украине.
О готовности передать ВСУ советские истребители МиГ-29, в частности, заявила Словакия.
В Польше о передаче истребителей говорили, что готовы действовать только при условии коллективного решения Запада.
Таким образом, дискуссия о передаче западных самолетов продолжается. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.
В то же время партнеры рассматривают возможность учить украинских пилотов на своих истребителях.
Так Великобритания стала первой страной, объявившей, что будет учить украинских пилотов. В Польше заявляли, что готовы учить украинских пилотов на истребителях F-16.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще три страны, кроме Великобритании и Польши, готовы обучать украинских пилотов.