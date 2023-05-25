Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию истребителей для Украины — глава Пентагона после Рамштайна 25 мая, 20:12 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) в четверг, 25 мая.

По словам министра, некоторые участники Рамштайна обсудили обучение украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

В ближайшие недели Дания и Нидерланды вместе с США и другими партнерами разработают план тренировок. Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша готовы присоединиться к программе обучения. По словам Остина, союзники ожидают, что скоро к коалиции присоединится больше стран.

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Глава Пентагона отметил, что передача истребителей Украине будет дорогой, и для этого нужна международная коалиция. Он также выразил надежду, что Конгресс США поддержит эти усилия.

19 мая британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Позже к ним присоединилась Норвегия.

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США подтвердили, что «будут поддерживать совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16». К истребителям этого класса также относятся британские самолеты Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000.



В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.



В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

