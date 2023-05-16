Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи — советник Резникова 16 мая, 09:38 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Украина хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.

Об этом советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил Politico.

Киев начал еще больше настаивать на необходимости получить современные истребители после того, как в марте российские оккупанты начали активнее атаковать города управляемыми планирующими бомбами. По словам Сака, сейчас у Украины «нет ничего», чтобы остановить российские самолеты, которые их перевозят, а противовоздушная оборона страны «не будет полноценной без F-16».

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«Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы боролись за танки, то сегодня все говорят об авиакоалиции — это очень обнадеживающий знак», — сказал он.

Советник главы Минобороны заявил, что президент Владимир Зеленский хочет сделать вопрос боевых самолетов для Украины главным на повестке саммита G7 в Японии, а затем — на июльском саммите НАТО в Литве.

Он говорит, что во время своего европейского турне Зеленский получил «заверения» от западных лидеров: они обсудят вопросы истребителей в ближайшие дни. По словам Сака, и хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Украине F-16, «они имеют важный голос в международной коалиции», чтобы подтолкнуть таких союзников как США и Турция.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

По словами главы МИД Дмитрия Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Вашингтона.

В Воздушных силах говорили, что США высоко оценили навыки украинских пилотов, тестировавших возможность научиться управлять многоцелевыми истребителями. В будущем программу подготовки на F-16 для них могут «значительно сократить».