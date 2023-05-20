Советник Минобороны рассказал, когда Украина надеется получить F-16 20 мая, 15:28 Истребители F-16 в Польше (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Как заявил советник Министерства обороны Украины Юрий Сак, Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.

«Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро, я бы предположил, что в конце сентября, в начале октября мы сможем увидеть первые F-16, которые летают в украинском воздушном пространстве», — сказал Сак в комментарии Washington Post 20 мая.

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Издание называет «потрясающей» скорость, с которой принимаются решения о предоставлении этих истребителей Украине.

Некоторые из европейских союзников Украины заявляли о готовности отправить ей самолеты, когда будет получено согласие США, согласована логистика, а украинские пилоты и механики научатся ими пользоваться и обслуживать их.

Американские, европейские и украинские чиновники утверждают, что изменение позиции США в вопросе предоставления Украине F-16 произошло в результате постоянного давления со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что решение предоставить Украине F-16 приняли на фоне сомнений относительно того, что украинское контрнаступление, которое должно начаться в ближайшие недели, станет решающим ударом: многие чиновники в Вашингтоне и других западных столицах опасаются, что война может продолжаться до конца 2023 года и даже дольше.

Представители США утверждают, что главной силой в администрации Джо Байдена, продвигавшей предоставление Украине F-16, был госсекретарь Энтони Блинкен, который активно работал с разными странами НАТО.

Подобную роль Блинкен сыграл, когда принималось решение о поставках Украине танков. WP пишет, что именно он подтолкнул Белый дом одобрить передачу танков M1 Abrams, когда Германия сомневалась в том, стоит ли передавать Leopard 2.

Издание отмечает, что, возможно, Украина не получит F-16 так быстро, как надеется, поскольку странам, которые могут их поставить, прежде всего Нидерландам, Дании, Норвегии и Польше, нужно время на проверку своих арсеналов, кроме того украинские пилоты должны пройти подготовку.

19 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что Байден поддержал международную коалицию истребителей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

