Белый дом назвал условие для получения Украиной истребителей F-16 20 мая, 15:03 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Многоцелевые истребители F-16, которые Украина получит в рамках коалиции западных партнеров, будут предоставляться при условии, что они не станут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Все средства, которые Соединенные Штаты передали Украине, поступают с ключевым условием, что Соединенные Штаты не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной», — отметил Салливан.

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Представитель администрации Байдена отметил, что Украина согласна с такой позицией и последовательно ее придерживалась, когда получала дальнобойное западное оружие.

На фоне саммита G7 в Японии в западных СМИ появились сообщения о планах США и союзников предоставить Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

CNN писал, что президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что поддерживает совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

20 мая в Белом доме подтвердили участие в «коалиции истребителей». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

