Сунак назвал страны, которые будут обучать украинских пилотов на западных истребителях 19 мая, 21:24 Риши Сунак (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 19 мая, сообщил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

В Twitter он поприветствовал решение США, которые ранее одобрили обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

«Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиацию. Мы едины», — написал он.

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Как сообщал 19 мая телеканал CNN со ссылкой на свои источники, президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16. Ожидается, что это займет несколько месяцев.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, назвав это историческим решением. Глава государства выразил надежду, что практическая реализация этого решения будет обсуждена на саммите G7, который проходит в Хиросиме 19−21 мая.

По данным Yahoo News, в ВВС США считают, что обучение украинских пилотов на F-16 займет всего четыре месяца — намного меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины.



О том, что украинские пилоты могут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода, до этого заявлял командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее говорил, что в Украине уже есть список из нескольких десятков пилотов, которые будут первыми осваивать истребители F-16.

19 апреля телеканал NBCNews сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Когда это произойдет, пока неизвестно, однако в материале говорится, что они не примут участие в будущем украинском контрнаступлении.