Зеленский про F-16 для Украины: Не могу сказать, сколько получим и когда это будет 21 мая, 15:05 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский после информации о создании «коалиции истребителей», которая должна поставить Украине самолеты F-16, заявил, что попытается ускорить их поставку.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

Зеленский приветствовал решение партнеров о начале обучения украинских пилотов на F-16.

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«Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат… Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытные, чтобы сократить процесс обучения», — сказал президент.

При этом глава государства не назвал страны, которые готовы предоставить самолеты, и точные сроки поставки.

«Я не могу вам сейчас сказать, сколько мы получим самолетов и когда это точно будет. Но мы будем ускорять это», — подчеркнул он.

20 мая в Белом доме подтвердили участие в коалиции истребителей. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Салливан сообщил, что Украина получит истребители при условии, что их не будут использовать для ударов по территории Российской Федерации.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.